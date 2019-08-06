КНДР выпустила две ракеты в сторону Японии

Ранее в понедельник вечером информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея выпустила в восточном направлении в море две ракеты из провинции Хванхэ-Намдо. В своем сообщении агентство цитировало источник из Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Запуск ракет Пхеньяном прокомментировали и в Японии. В Министерстве обороны страны заявили, что пока не видят непосредственной угрозы безопасности своим территориям.
В заявлении военного ведомства Японии также говорится, что оно не может подтвердить, пролетали ли какие–либо баллистические ракеты над ее территорией.
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