КНДР выпустила две ракеты в сторону Японии

Ранее в понедельник вечером информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея выпустила в восточном направлении в море две ракеты из провинции Хванхэ-Намдо. В своем сообщении агентство цитировало источник из Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск ракет Пхеньяном прокомментировали и в Японии. В Министерстве обороны страны заявили, что пока не видят непосредственной угрозы безопасности своим территориям.

В заявлении военного ведомства Японии также говорится, что оно не может подтвердить, пролетали ли какие–либо баллистические ракеты над ее территорией.