КНДР выпустила две ракеты в сторону Японии

Соединенные Штаты следят за ситуацией и проводят тесные консультации с союзниками – Южной Кореей и Японией – после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа. Об этом агентству Reuters сообщил представитель администрации США.
Šiaurės Korėjos URM: raketų paleidimas buvo planinis ir nekėlė grėsmės kitoms valstybėms
© AP / Scanpix

Ранее в понедельник вечером информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея выпустила в восточном направлении в море две ракеты из провинции Хванхэ-Намдо. В своем сообщении агентство цитировало источник из Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск ракет Пхеньяном прокомментировали и в Японии. В Министерстве обороны страны заявили, что пока не видят непосредственной угрозы безопасности своим территориям.

В заявлении военного ведомства Японии также говорится, что оно не может подтвердить, пролетали ли какие–либо баллистические ракеты над ее территорией.

"Голос Америки"
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