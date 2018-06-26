В прошлом году в этот день на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались около 100 тысяч человек под антиамериканскими лозунгами. В этом году, однако, никаких массовых мероприятий в столице КНДР не проводилось.
В северокорейских СМИ появились материалы о годовщине начала войны 1950–1953 годов, однако, как сообщают наблюдатели, их главная тематика в этом году – героизм северокорейских солдат. Критики же в адрес Соединенных Штатов и их "империалистической политики" практически нет.
Власти Северной Кореи не дали никаких разъяснений в связи с изменением формата торжеств. Западные агентства и дипломаты убеждены, что режим в Пхеньяне тем самым демонстрирует приверженность договоренностям, достигнутым на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, о постепенной нормализации отношений.
Ким на встрече заявил о приверженности идее ядерного разоружения, однако точные даты, когда КНДР демонтирует свой ядерный арсенал, не обозначены.
Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что решение властей КНДР не проводить антиамериканский митинг – "движение в верном направлении".
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