Северная Корея – впервые за много лет – отказалась от проведения антиамериканского массового митинга в годовщину начала Корейской войны 25 июня.
Donaldo Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas
© Sipa / Scanpix

В прошлом году в этот день на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались около 100 тысяч человек под антиамериканскими лозунгами. В этом году, однако, никаких массовых мероприятий в столице КНДР не проводилось.

В северокорейских СМИ появились материалы о годовщине начала войны 1950–1953 годов, однако, как сообщают наблюдатели, их главная тематика в этом году – героизм северокорейских солдат. Критики же в адрес Соединенных Штатов и их "империалистической политики" практически нет.

Власти Северной Кореи не дали никаких разъяснений в связи с изменением формата торжеств. Западные агентства и дипломаты убеждены, что режим в Пхеньяне тем самым демонстрирует приверженность договоренностям, достигнутым на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, о постепенной нормализации отношений.

Ким на встрече заявил о приверженности идее ядерного разоружения, однако точные даты, когда КНДР демонтирует свой ядерный арсенал, не обозначены.

Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что решение властей КНДР не проводить антиамериканский митинг – "движение в верном направлении".

Радио Свобода
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