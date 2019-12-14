Северная Корея в субботу, 14 декабря, сообщила о проведении нового "важного испытания" на полигоне Сохэ, служащим для запуска спутников. Испытания были успешно проведены вечером 13 декабря и послужат усилению северокорейского стратегического потенциала ядерного сдерживания, цитирует слова представителя военной академии КНДР информационное агентство ЦТАК.
Всего неделю назад Северная Корея сообщила о проведении аналогичных испытаний на космодроме Сохэ. С этого полигона в 2012 и 2016 годах осуществлялись запуски ракет-носителей со спутниками. В мировом сообществе эти запуски расценили как скрытые испытания баллистических ракет и резко осудили их.
Денуклеаризация Корейского полуострова
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в минувшем году обещал закрыть полигон Сохэ. С президентом США Дональдом Трампом Ким принципиально договорился о денуклеаризации Корейского полуострова, однако конкретных шагов в данном направлении согласовано не было. На саммите во Вьетнаме в конце февраля Ким и Трамп так и не достигли соглашения о дальнейших шагах по свертыванию ядерной программы КНДР.
С тех пор переговоры между США и КНДР находятся в тупике. Пхеньян требует от Вашингтона уступок еще до конца текущего года.
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