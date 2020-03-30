Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает в понедельник, 30 марта Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении ЦТАК. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.
Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Несмотря на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет, Пхеньян провел запуск в четвертый раз за последний месяц.
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