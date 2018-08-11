По информации телеканала CNN, руководство КНДР отвергло предложения Соединенных Штатов о конкретных шагах по уничтожению ядерного оружия и его компонентов. США выступали и продолжают выступать с "конкретными предложениями о начале и доведению до конца денуклеаризации, которая полностью поддавалась бы проверке", сообщил телеканал в пятницу, 10 августа, со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. Однако, согласно этой информации, Пхеньян отверг все эти предложения, назвав их "бандитскими".

Как отмечается далее в материале телеканала, политика администрации США в отношении Северной Кореи "зашла в тупик". В документе, подписанном по итогам первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, не зафиксированы временные рамки и другие ориентиры проведения денуклеаризации Северной Кореи. Это позволяет сторонам интерпретировать договоренности по своему усмотрению, отмечает CNN.

Разные представления о ходе денуклеаризации

При этом Вашингтон настаивает на полной и поддающейся проверке денуклеаризации, а также сохранении санкций в отношении КНДР до окончания этого процесса. В свою очередь Пхеньян рассчитывает на смягчение штрафных мер, заключение мирного договора и предоставление гарантий безопасности как условий для дальнейших шагов по денуклеаризации.

Ким Чен Ын считает, что он уже пошел на уступки Соединенным Штатам, прекратив ракетные испытания и передав Вашингтону останки погибших в годы Корейской войны американских военных, указывается далее. При этом Пхеньян заявляет, что не видит подобных жестов доброй воли со стороны США.

Госдепартамент США не ответил на запрос телеканала CNN о комментариях.

Во время исторической встречи в Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, обязывающий КНДР к "полной денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В июле КНДР начала демонтаж ракетного полигона в Сохэ, что стало первым серьезным шагом страны на пути к денуклеаризации. Также в июле Северная Корея передала США останки американских солдат, погибших на войне в Корее в 1950 - 53 годах. Соглашение об этом также было достигнуто во время сингапурского саммита.