КНДР "отложила начало военных действий" против Южной Кореи

Северная Корея на фоне недавнего резкого обострения отношений с Южной Кореей направила Сеулу сигналы о деэскалации кризиса. "Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи принял решение отложить начало военных действий против Южной Кореи", - сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК в среду, 24 июня.

Причин отмены решения о проведении военной операции против Сеула не приводится. В сообщении ЦТАК лишь отмечается, что на заседании, которое проходило под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына, "были рассмотрены вопросы основных направлений военной политики" и меры по "дальнейшему усилению военного сдерживания".

По сообщению южнокорейского информационного агентства Ренхап, Северная Корея также демонтировала около десяти громкоговорителей, которые только недавно были установлены вдоль демаркационной линии для передачи пропагандистских материалов.

Новый виток обострения межкорейских отношений

В последнее время Пхеньян усиливал конфронтацию в отношениях с Сеулом. Неделю тому назад северокорейцы взорвали бюро связи в пограничном городе Кесонг. Это бюро, открытое в 2018 году, являлось важным символом сближения между двумя корейскими государствами. На минувшей недели армия КНДР также обещала усилить военное присутствие в пограничном с Южной Кореей регионе и возобновить там военные учения.

Руководство в Пхеньяне было возмущено тем, что Южная Корея не предотвратило заброску с ее территории пропагандистских листовок. В этих агитках, написанных активистами и переправляемых в КНДР, в основном, с помощью воздушных шаров, Ким Чен Ына обвиняют в нарушении прав человека и в разработке ядерной программы.

Напряженность в отношениях между двумя корейскими государствами заметно усилилась после провала саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. С тех пор переговоры между США и Северной Корее о свертывании атомной программы КНДР находятся в тупике.