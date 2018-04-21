Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Решение было принято в ходе заседания центрального комитета правящей партии Северной Кореи в пятницу, 20 апреля, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".
Как сообщает агентство, с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания, а также запуск межконтинентальных баллистических ракет. Помимо прочего, в Северной Корее будет закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний. Ядерный полигон будет закрыт, чтобы подтвердить намерения Пхеньяна остановить ядерные испытания.
Решение правительства Северной Кореи приветствовал президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что это "очень хорошие новости для КНДР и мира - большой прогресс". Также Трамп отметил, что ожидает предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщал о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия. При этом, по словам Муна, Пхеньян не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских войск из Южной Кореи. В обмен на денуклеаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности", заявил южнокорейский президент.
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