Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Решение было принято в ходе заседания центрального комитета правящей партии Северной Кореи в пятницу, 20 апреля, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".
Как сообщает агентство, с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания, а также запуск межконтинентальных баллистических ракет. Помимо прочего, в Северной Корее будет закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний. Ядерный полигон будет закрыт, чтобы подтвердить намерения Пхеньяна остановить ядерные испытания.
Решение правительства Северной Кореи приветствовал президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что это "очень хорошие новости для КНДР и мира - большой прогресс". Также Трамп отметил, что ожидает предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщал о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия. При этом, по словам Муна, Пхеньян не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских войск из Южной Кореи. В обмен на денуклеаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности", заявил южнокорейский президент.
Генсек НАТО рассчитывает на диалог с Россией (10)
С Россией тяжело вести диалог, однако это важно,...
Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении прав человека (9)
В России практикуются политические преследования и...
The Telegraph: Установлены подозреваемые в покушении на Скрипалей (24)
Подозреваемые в отравлении Скрипалей связаны с...
КНДР объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний (1)
В Северной Корее прекратят ядерные испытания, запуск...
Навальный подал заявку на шествие к инаугурации Путина (11)
Штабы оппозиционера Алексея Навального подали заявки...
TOP новостей
"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (23)
Правящие Литвы обещали расширять налоги для...
МВД Литвы: решения по визам принимаются вдвое быстрее (5)
В марте в Департаменте миграции (ДМ) Литвы принято 700...
Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (28)
В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...