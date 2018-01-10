Северная Корея после первых более чем за два года официальных переговоров с Южной Кореей заявила, что не будет использовать их для обсуждения ядерной программы, поскольку эта программа, по утверждению Пхеньяна, не представляет угрозы для "братских" народов, передает Reuters.
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"Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты нацелены только на США, а не на наших братьев, Китай или Россию", — заявил главный переговорщик от Пхеньяна, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон

В совместном заявлении после 11 часов переговоров было подтверждено решение отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, однако Пхеньян остался недоволен предложением возобновить переговоры по ядерной программе КНДР.

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Президент США Дональд Трамп планирует объявить об отправке американской делегации на зимние Олимпийские игры в ближайшее время, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

В Белом доме добавили, что для КНДР участие в Олимпийских играх может стать возможностью увидеть ценность прекращения изоляции: "Это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации".

В числе предложений Сеула для снижения военной напряженности была идея провести в феврале встречу семей, разделенных войной 1950 — 1953 годов, приурочив ее к празднику лунного Нового года.

3 января Южная Корея и КНДР восстановили другую линию спецсвязи в пограничной деревне Пханмунджом.

Первые более чем за два года официальные переговоры между двумя Кореями стартовали во вторник утром, 9 января, в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. На время обеда делегации разделились. Однако ожидается, что позднее обсуждение продолжится.

Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого он приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

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