США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации. Такое заявление от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ён Чхоля северокорейское государственное новостное агентство KCNA распространило в субботу, 26 октября. Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.

По словам Ким Ён Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры. "Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей", - говорится в заявлении представителя Северной Кореи.

Вашингтон оказывает "хитрое и жестокое" давление на Пхеньян, утверждает Ким Ён Чхоль. По его словам, США не уделяют внимания призывам северокорейской стороны к новому подходу в решении проблемы денуклеаризации.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценивают переговоры в Стокгольме

В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.