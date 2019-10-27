США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации. Такое заявление от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ён Чхоля северокорейское государственное новостное агентство KCNA распространило в субботу, 26 октября. Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.
По словам Ким Ён Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры. "Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей", - говорится в заявлении представителя Северной Кореи.
Вашингтон оказывает "хитрое и жестокое" давление на Пхеньян, утверждает Ким Ён Чхоль. По его словам, США не уделяют внимания призывам северокорейской стороны к новому подходу в решении проблемы денуклеаризации.
Встречи Трампа и Ким Чен Ына
В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.
Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.
Вашингтон и Пхеньян по-разному оценивают переговоры в Стокгольме
В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.
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