КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне

КНДР и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.
Istorinė akimirka: susitiko Šiaurės ir Pietų Korėjos lyderiai
© AP / Scanpix

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Сближение Сеула и Пхеньяна

Сеул и Пхеньян продолжают предпринимать шаги по сближению. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.

После саммита стало известно, что Пхеньян намерен еще в течение мая закрыть северокорейский испытательный ядерный полигон.

Deutsche Welle
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