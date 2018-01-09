Представители КНДР и Южной Кореи во вторник, 9 января, начали первые за два года прямые переговоры. Главной темой встречи является участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Пхёнчхане.
© Reuters / Scanpix

Как заявил министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён, он надеется, что Игры станут "мероприятием мира" и толчком к улучшению отношений между двумя странами. Переговоры проходят в приграничной зоне.

Представитель КНДР, глава комитета по мирному объединению отечества Ли Сон Гвон выразил убежденность в успешном диалоге. "Сегодня Северная и Южная Корея сядут на стол переговоров с серьезными и искренними целями. Они (переговоры. - Ред.) будут идти хорошо", - сказал Ли Сон Гвон. Он также указал, что надеется на "конкретные" результаты переговоров.

В минувшие месяцы напряжение между двумя странами из-за ракетных испытаний КНДР постоянно нарастало. США, которые являются государством-защитником для Сеула, размещает на южнокорейской территории более 28 500 своих солдат.

Deutsche Welle
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