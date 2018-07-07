КНДР и США договорились создать рабочие группы по денуклеаризации

Уточняется, что рабочую группу с американской стороны возглавит посол США на Филиппинах Сон Ким, южнокореец по происхождению.

Нойерт также сообщила, что на этих переговорах помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне Помпео прибыл в столицу Северной Кореи, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента США Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Во время краткой остановки в Токио ранее в пятницу Помпео заявил журналистам: "В ходе поездки я намерен уточнить некоторые детали обязательств и продолжить претворение в жизнь того, что оба лидера обещали друг другу и всему миру".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня, лидеры США и КНДР подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако эта поездка Помпео проходит на фоне тревожных публикаций в американских СМИ о том, что Ким Чен Ын обманывает американское руководство, продолжая развитие своей ядерной программы на секретных объектах. The Washington Post и NBC News со ссылкой на источники в разведке подчеркнули, что полученная за последнее время информация прямо опровергает недавние заявления Трампа.

В соглашении, подписанном Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед госсекретарем США стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Майк Помпео покинет Пхеньян уже 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.