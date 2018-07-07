КНДР и США договорились создать рабочие группы по денуклеаризации

В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне достигнута договоренность о создании рабочих групп, задачей которых будет контроль над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепа Хизер Нойерт.
Donaldo Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas
© Sipa / Scanpix

Уточняется, что рабочую группу с американской стороны возглавит посол США на Филиппинах Сон Ким, южнокореец по происхождению.

Нойерт также сообщила, что на этих переговорах помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне Помпео прибыл в столицу Северной Кореи, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента США Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Во время краткой остановки в Токио ранее в пятницу Помпео заявил журналистам: "В ходе поездки я намерен уточнить некоторые детали обязательств и продолжить претворение в жизнь того, что оба лидера обещали друг другу и всему миру".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня, лидеры США и КНДР подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако эта поездка Помпео проходит на фоне тревожных публикаций в американских СМИ о том, что Ким Чен Ын обманывает американское руководство, продолжая развитие своей ядерной программы на секретных объектах. The Washington Post и NBC News со ссылкой на источники в разведке подчеркнули, что полученная за последнее время информация прямо опровергает недавние заявления Трампа.

В соглашении, подписанном Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед госсекретарем США стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Майк Помпео покинет Пхеньян уже 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.

NEWSru.com
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