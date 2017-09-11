Северная Корея предупредила, что США "заплатят" в том случае, если Совет Безопасности ООН одобрит подготовленную Вашингтоном резолюцию о расширении санкций против Пхеньяна. Об этом в ночь на понедельник, 11 сентября, сообщает государственное северокорейское агентство KCNA со ссылкой на заявление МИД страны.
© Reuters / Scanpix

Соединенные Штаты ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер, говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства.

Голосование в Совбезе ООН

Это заявление последовало накануне заседания Совбеза ООН, которое должно состояться 11 сентября по инициативе США. Вашингтон вынесет на голосование проект резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также хотят остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Deutsche Welle
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