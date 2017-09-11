Соединенные Штаты ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер, говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства.

Голосование в Совбезе ООН

Это заявление последовало накануне заседания Совбеза ООН, которое должно состояться 11 сентября по инициативе США. Вашингтон вынесет на голосование проект резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также хотят остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.