По его данным, Северная Корея приняла список репортеров, в который вошли восемь представителей южнокорейских СМИ из двух изданий.
Ранее из Пекина в северокорейский Вонсан прибыли журналисты из США, Великобритании, Китая и России. В группе предполагалось присутствие представителей СМИ Южной Кореи, однако им было отказано в визе, несмотря на сделанное до этого приглашение.
До этого КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Причиной стали совместные маневры, проводимые вооруженными силами США и Южной Кореи с 14 по 25 мая.
Символ готовности к отказу от ядерной программы
О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. Полигон Пунгери планируется разрушить в ходе "церемонии" с 23 по 25 мая.
Этим символическим шагом власти КНДР намерены продемонстрировать готовность к отказу от ядерной программы. США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если Северная Корея осуществит стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.
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