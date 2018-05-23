КНДР разрешила южнокорейским журналистам присутствовать на ликвидации ядерного полигона Пунгери. Об этом в среду, 23 мая, заявило министерство объединения Республики Корея.
© AP / Scanpix

По его данным, Северная Корея приняла список репортеров, в который вошли восемь представителей южнокорейских СМИ из двух изданий.

Ранее из Пекина в северокорейский Вонсан прибыли журналисты из США, Великобритании, Китая и России. В группе предполагалось присутствие представителей СМИ Южной Кореи, однако им было отказано в визе, несмотря на сделанное до этого приглашение.

До этого КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Причиной стали совместные маневры, проводимые вооруженными силами США и Южной Кореи с 14 по 25 мая.

Символ готовности к отказу от ядерной программы

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. Полигон Пунгери планируется разрушить в ходе "церемонии" с 23 по 25 мая.

Этим символическим шагом власти КНДР намерены продемонстрировать готовность к отказу от ядерной программы. США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если Северная Корея осуществит стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Латвия: Суд оправдал Линдермана и нацболов, проникнувших на базу в Адажи

В среду, 23 мая, в Латвии Рижский окружной суд оправдал...

Оппозиция Рижской думы потребовала прекратить сотрудничество Риги с Москвой (2)

В среду, 23 мая, находящиеся в оппозиции Рижской думы...

Трамп требует сократить импорт стали из ЕС на 10 процентов

Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении...

МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы (4)

Великобритания быстро становится одним из основных...

Венесуэла высылает американских дипломатов (8)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высылает из страны...

TOP новостей

Ультиматум мэра премьеру: или одобряете, или национального стадиона не будет

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что если в...

Учения: спецслужбы Литвы обуздали прибывших из России футбольных хулиганов (9)

В среду пограничники заставы в Кене организовали...

Правительство Литвы одобрило проект пенсионной реформы (45)

Правительство Литвы на заседании 23 мая одобрило...

Сезон еще не начался, а палангские предприниматели уже жалуются на нехватку работников (38)

Лето еще не началось, а палангские предприниматели уже...

Председатель ЦБ Литвы: правительство не решает основную проблему (22)

Правительство избегает принятия важных решений,...