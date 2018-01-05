Как пишет NEWSru.com, собеседники издания утверждают, что ФБР намерена выяснить, не обещали и не предоставляли ли Клинтоны те или иные политические уступки взамен на благотворительную деятельность. А также не обещали ли доноры фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей. Кроме того, расследование должно пролить свет на то, переводились ли не облагаемые налогами активы фонда на личные счета и были ли они использованы в политических целях, передает ТАСС.

По данным The Hill, в рамках этого разбирательства агенты ФБР уже допросили по меньшей мере одного свидетеля, и в ближайшие недели ведомством будут предприняты дополнительные меры.

Благотворительная организация "Фонд семьи Клинтон" была основана в 2001 году. Она привлекла миллиарды долларов, в том числе за счет перечислений от сторонников семьи Клинтон. Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что его бывшая соперница причастна к коррупции и оказывала услуги в политической сфере государствам, которые делали пожертвования в фонд. В их число входила и Саудовская Аравия.

Прошлое расследование ФБР, как считает сама Клинтон, стоил ей выборов президента. ФБР расследовало использование Клинтон личного почтового сервера во время работы госсекретарем. Она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем), а личную (более 30 тысяч писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года директор ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре, за две недели до голосования на выборах президента США, он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Победивший Клинтон на выборах миллиардер Дональд Трамп в мае 2017 года внезапно отправил Коми в отставку, что стало одним из самых обсуждаемых решений первых месяцев правления нового президента.