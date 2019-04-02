Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс независимо от того, кто возглавит государство. Об этом глава министерства рассказал в интервью CNBC.
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"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому сойти с основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути в ЕС и НАТО", - выразил уверенность Климкин.

По его словам, в отношениях между Украиной и Россией с новым президентом изменений тоже ждать не стоит.

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"Если вы поговорите с людьми на улицах – это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу, в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, техники, но с точки зрения стратегии это решено на сто процентов", - заявил он.

По данным обработки 98,55% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко. Так, шоумен набрал 30,24% голосов, а действующий президент - 15,92%.

Украинская правда
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