Ольга летела рейсом Мюнхен-Рига-Таллинн, ее обслуживала авиакомпания airBaltic. Она долетела до Риги, встала в очередь на посадку и навсегда запомнила этот день. ”Тут неожиданно оказалось, что мое место занято. airBaltic продал дважды одно место в самолете”, — написала она в редакцию RusDelfi.

Произошел так называемый овербукинг — сверхбронирование. Авиакомпания продала билетов больше, чем мест на борту.

Ольге предложили 250 евро, гостиницу и билеты на самолет утром. ”Они сказали, что была какая-то лотерея, по определению неудачника на борту, в которой мне не повезло”. Компенсация, номер в отеле, билеты на утренний рейс — логичное извинение. Но Ольге непременно нужно было добраться в Таллинн той ночью. Такой возможности ей не предоставили, хотя она заранее купила билет на вечерний рейс.

Потеря — 40 000 евро

”Из-за того, что я не прибыла в Таллинн во время, я потеряла 40 000 евро”, — cказала она. Ольга — профессиональный заводчик собак. Она разводит английских и русских борзых. И именно в тот день Ольга должна была быть рядом с собакой. ”Мои планы были разрушены, не говоря про легко исчисляемые убытки. airBaltic, со своей стороны, получил заполненный самолет”. Подробнее о потере Ольга попросила не рассказывать.

RusDelfi обратился в прибалтийскую авиакомпанию за разъяснениями, почему они используют овербукинг и как часто пассажиры не попадают на забронированный перелет.

”В авиационной отрасли авиакомпании иногда продают дополнительные билеты на рейс, где исторически определенное количество пассажиров с билетами не являются на рейс, и это стандартная практика. В случае с airBaltic, в среднем 4% пассажиров не приходят на посадку. Если бы так продолжалось, то до 15% мест в самолете оставалось бы пустыми, а это увеличит стоимость перелета”, — ответили в пресс-службе.

По словам сотрудников фирмы, авиакомпания анализирует данные, сколько людей и в какие дни не появляются на рейс. Поэтому иногда продают билеты на ”проблемные” полеты.

Но airBaltic подчеркивает, что овербукинг происходит нечасто. ”Ситуации, когда все пассажиры прибывают на рейс и пассажиру отказывают в посадке, очень редки. Это примерно 2 случая среди 10 000 пассажиров, и airBaltic всегда находится в тесном контакте с пассажиром, чтобы перебронировать его билет и предложить компенсацию в соответствии с Регламентом ЕС 261/2004”.

Действительно лотерея

Специалист в авиавопросах, исполнительный директор FlightClaims Мартин Миронов сказал, что обезопасить себя от подобных ситуаций невозможно. ”Причиной тому тот фактор, что овербукинг может произойти только по вине самой авиакомпании. К счастью, насколько мне известно, овербукинг в наши дни явление довольно редкое по сравнению, например, с задержками рейсов.

Овербукинг происходит потому, что если авиакомпания все грамотно рассчитает, то продав лишние билеты может заработать на этом дополнительных пару тысяч долларов только лишь за один рейс”.

Что делать?

В данной ситуации, по словам Миронова, если альтернативный рейс не подошел, то авиапассажир был вправе потребовать от авиакомпании компенсацию стоимости неиспользованного билета.

"И на полученные деньги (или на полученную стандартную компенсацию в размере 250 евро), купить самостоятельно новый авиабилет. Или купить билет на автобус из Риги в Таллинн ориентировочной стоимостью не более 20 евро.

Также в данном случае можно было узнать у авиакомпании: могут ли они обеспечить срочное такси из Риги в Таллинн вместо предложенного утреннего рейса. airBaltic порой отправляет группы пассажиров из Риги в Таллинн на такси, когда пассажиры не успевают на стыковочный рейс RIX-TLL", — посоветовал специалист.