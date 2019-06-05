Мэр Киева Виталий Кличко решил идти со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
© Reuters/Scanpix

"Удар" идет на досрочные парламентские выборы", - заявил Кличко.

Он предложил партнерам присоединиться.

"Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - отметил мэр столицы.

Он также пообещал поддержку президенту Владимиру Зеленскому, если его действия будут совпадать со стремлениями партии "Удар".

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Кличко заверил, что сам в Раду не пойдет и останется мэром Киева.

"У меня есть много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно!" - заявил он.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда
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