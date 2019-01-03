В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2

— CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является "важной вехой в освоении космоса".

Ранее сообщалось, что "Чанъэ-4" приблизился к Луне.