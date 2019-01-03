Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны, сообщается в твиттере официального китайского агентства "Синьхуа".
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В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени.

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Китайские власти подчеркнули, что данное событие является "важной вехой в освоении космоса".

Ранее сообщалось, что "Чанъэ-4" приблизился к Луне.

Gazeta.ru
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