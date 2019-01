По данным Китайского национального космического управления (CNSA), автоматическая межпланетная станция (АМС) "Чанъэ-4", состоящая из посадочного модуля и лунохода, прилунилась на "темной" стороне естественного спутника Земли 3 января 2019 в 10:26 по пекинскому времени (05:26 мск).

Через час с небольшим аппарат передал на Землю изображение лунной поверхности, постоянно находящейся в тени Земли. "Аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния", - цитирует ТАСС сообщение Китайская корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Congratulations to China’s Chang’e-4 team for what appears to be a successful landing on the far side of the Moon. This is a first for humanity and an impressive accomplishment! pic.twitter.com/JfcBVsjRC8— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 3, 2019