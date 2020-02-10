Китайские врачи усомнились в надежности тестов на коронавирус: число заболевших может быть минимум вдвое выше

Роспотребнадзор цитирует сообщение китайского агентства Sina от 8 февраля, в котором говорилось, что врачи в КНР отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов (то есть когда тест показывает отсутствие вируса в организме, хотя на самом деле вирус есть) при исследовании на новый коронавирус.

Проблемы с точностью диагностики связаны с тем, что вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, в то время как при исследовании мокроты точность ниже. Анализ мазков с глотки еще менее надежный, чем исследования образцов мокроты, следует из выводов ученых.

Еще один потенциальный источник неточности результатов - "особый порядок подтверждения качества", предъявляемый к диагностическим наборам в условиях эпидемии. Это "сказывается на их чувствительности", отмечают в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в мире разработаны несколько тест-систем для определения нового коронавиурса. В ряде стран для диагностики разработаны тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) - такая тест-система создана и в России.

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, на утро 10 февраля составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.