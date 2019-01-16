Китайские ученые вырастили хлопок на станции на Луне

Как сообщил руководитель эксперимента, вице-президент Чунцинского университета Лю Ханлон, помимо хлопка внутри зонда также проросли картофель и рапс.
Семена были специально доставлены на Луну в герметичном контейнере с поддерживаемым микроклиматом в рамках эксперимента Lunar Micro Ecosystem. Кроме хлопка в контейнере есть семена рапса, картофеля, резушки Таля, а также яйца плодовой мухи и дрожжи. Цель эксперимента – создать замкнутую биосферу в условиях лунной гравитации, при повышенном радиационном фоне и скачках температуры. При этом в контейнер проникает свет для фотосинтеза.
3 января "Чанъэ-4" стал первым в истории аппаратом, который сел на обратной стороне Луны. Кроме эксперимента с семенами он будет забирать и анализировать пробы лунного грунта. Также зонд впервые сфотографировал Луну с этой части ее поверхности.
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