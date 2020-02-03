Опасение распространения легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, отразилось на финансовом рынке Китая, который открылся после новогодних каникул, крупнейшим с 2015 года падением. Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи в понедельник, 3 февраля, рухнул на 8,45 процента, Шанхайской - на 7,72 процента. Курс ряда ценных бумаг упал на 10 процентов в самом начале торгов, а курс юаня по отношению к доллару США снизился на 1,5 процента.

Центробанк КНР направил на финансовый рынок дополнительные 1,2 трлн юаней (в пересчете - 156 млрд евро), чтобы предотвратить панику и обеспечить функционирование рынка. По данным Bloomberg, это крупнейшая сумма с 2004 года.

Эксперты ожидают, что вспышка заболевания отрицательно скажется на экономическом росте Китая. Потери в реальном секторе экономики еще предстоит оценить. Многие фабрики и офисы в стране по-прежнему закрыты.

Паника на китайском рынке не сказалась на немецком индексе DAX

При этом ситуация на китайских биржах пока не отразилась на немецком фондовом рынке. Так, биржевой индекс DAX в первые часы торгов отыграл падение предыдущей недели и преодолел отметку в 13 тысяч пунктов.

Десятки миллионов человек в Китае - под фактическим карантином

Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек.

По состоянию на 3 февраля, заражение вирусом в Китае выявлено более чем у 17 тысяч человек, а число скончавшихся превысило 360 человек. За пределами страны выявлено более 180 случая заражения, в том числе в России и Германии.