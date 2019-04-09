Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как ребенок вываливается из окна, и, пролетев 26 этажей, пробивает насквозь крышу парковки.

После падения девочка встала и ушла. Сообщается, что ее отвезли в местную больницу, врачи обнаружили у ребенка перелом руки.