В Китае шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 26-м этаже и осталась жива, сообщает Daily Mail.
Šenzenas, Kinija
© Shutterstock

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как ребенок вываливается из окна, и, пролетев 26 этажей, пробивает насквозь крышу парковки.

После падения девочка встала и ушла. Сообщается, что ее отвезли в местную больницу, врачи обнаружили у ребенка перелом руки.

Gazeta.ru
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