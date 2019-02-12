Издание отреагировало на заявления Уильямсона, сделанные во время его речи в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне в понедельник, 11 февраля. По мнению колумниста, они говорят лишь о его желании стать лидером Консервативной партии Британии.
Например, Уильямсон заявил, что Британия намерена запустить новый авианосец HMS Queen Elizabeth по всему миру, чтобы напугать Китай. Кроме того, министр намерен построить две британские военные базы, отмечается в материале.
Как отмечает обозреватель, мозги Уильямсона «самовольно покинули» министра, который потерял связь с реальностью.
«О чем, черт возьми, говорит Уильямсон – кроме желания стать лидером Тори?», — пишет колумнист.
Газета пишет, что оборонный бюджет Великобритании на прошлой неделе составлял £7 млрд ($8,9 млрд), а китайцы могут потопить авианосец за час.
«Китайцы, должно быть, умирают со смеху», — пишет Дженкинс.
Новые военные базы обойдутся в миллиарды и станут «приглашением для террористов», считает колумнист Guardian.
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