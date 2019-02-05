Китайцы по всему миру встретили год Желтой земляной свиньи

Новый год или по-китайски "Чуньцзе" (Праздник весны) принято встречать дома или в ресторане, как правило, в семейном кругу. Родственники, близкие друзья усаживаются за круглым столом - символом сплочения и единства - в ожидании наступления двенадцати часов.
Неотъемлемой частью пышного застолья является просмотр новогоднего гала-концерта "Чуньвань" по Центральному телевидению КНР. Этот год не стал исключением - ровно в 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) ведущие в ярких нарядах предстали на экранах страны, чтобы вести обратный отсчет до полуночи.
На этот раз организаторы задействовали в проведении концерта самые последние технологии, а том числе 3D-эффекты, элементы виртуальной реальности, возможности искусственного интеллекта, а также беспилотные летательные аппараты. Трансляция велась сразу из четырех телестудий, среди которых Пекин, Цзинганшань (провинция Цзянси, Восточный Китай), Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь, северо-восток КНР), а также Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун).
Три последних города были выбраны неслучайно: в Чанчуне расположены крупнейшие автомобилестроительные мощности страны, Шэньчжэнь считается новым центром экономического развития КНР, а Цзинганшань, знаменитый своими горными пейзажами, считается колыбелью китайской революции, где Мао Цзэдун создавал первые вооруженные отряды Коммунистической партии Китая.
На улицах китайских городов за несколько часов до Нового года царило спокойствие - небывалая пустота в Пекине, отсутствие машин и случайных прохожих. Однако в полночь звенящую тишину на окраинах столицы нарушили залпы салютов. При этом запуск петард в центре города запрещен с 2017 года, для этого необходимо выезжать за пятое транспортное кольцо. Наряду с салютами "шумели" в Пекине и колокола местных храмов - с первого дня года по лунному календарю там начнутся народные гулянья, откроются храмовые ярмарки, будут проходить театральные представления.
Чествование прихода весны длится в Поднебесной на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей - "Юаньсяоцзе" (в этом году наступит 19 февраля). 4717 год Желтой земляной свиньи продлится до 25 января 2020 года.
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