Китай ввел запрет на импорт свинины из Германии. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщило главное таможенное управление КНР.
Как уточняет агентство dpa, запрет введен через два дня после того, как в земле Бранденбург, близ границы с Польшей, был выявлен первый случай африканской чумы свиней (АЧС). Вирус подтвержден у мертвого животного.
В министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ отметили, что соответствующее уведомление китайской стороны им пока не поступило.
Китай - крупнейший импортер свинины из Германии. В связи с тем, что КНР сама с конца 2018 года активно борется с АЧС, китайские власти вынуждены принимать жесткие меры в этой области. Свыше 100 млн свиней в Китае в 2019 году погибли или были забиты.
Африканская чума свиней - высокозаразная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и изменениями во внутренних органах животных. Для человека она опасности не представляет.
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