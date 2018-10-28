Запуск был осуществлен в четверг с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".
Как утверждают организаторы этого проекта, генный материал, полученный от восьми граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.
Как отмечает телеканал, ссылаясь на подсчеты специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет в результате истощения ресурсной базы и перенаселения.
"Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация", - говорится в телерепортаже.
В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и "планеты, аналогичные Земле".
КНР активно развивает программу освоение космоса. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
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