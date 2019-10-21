В Китае в 10 процентов богатейших людей мира вошли на миллион больше человек, чем в США. С 2010 года число миллионеров в КНР выросло в 117 раз. В России Credit Suisse насчитал 246 тысяч долларовых миллионеров.
Turtuolė
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Китай впервые в истории обошел США по количеству жителей, относящихся к 10 процентам самых богатых людей в мире. Такие данные представлены в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse о глобальном благосостоянии. Его результаты были опубликованы в понедельник, 21 октября.

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Так, в КНР 99,9 млн человек вошли в 10 процентов наиболее богатых людей на планете, в США к этой категории относятся 98,8 млн человек, а в Германии - 25 миллионов, говорится в исследовании. По классификации Credit Suisse, входяшим в топ-10 богатейших людей мира считается человек с состоянием выше 109,5 тысячи долларов.

При этом по количеству миллионеров Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строку, отмечает Credit Suisse. С 2010 по 2019 годы число людей с состоянием от 1 млн долларов в США выросло с 7,4 до 18,6 млн человек. В Китае за аналогичный период их количество увеличилось в 117 раз - с 38 тысяч до 4,4 млн человек.

Германия по этому показателю занимает пятое место, а Россия - 21-е. За 9 лет число миллионеров в ФРГ возросло с 618 тысяч до 2,1 млн человек, а в РФ - с 14 до 246 тысяч.

Эксперты швейцарского банка насчитали в мире 46,8 млн человек с состоянием от 1 млн долларов. Их суммарное богатство оценивается в 158,3 трлн долларов.

Deutsche Welle
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