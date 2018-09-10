Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства

Об этом сообщается на портале China News.

Строительство первого китайского отечественного ледокола началось в 2016 году. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займет около двух лет. До настоящего момента у КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун", которое было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем.

Длина корпуса нового китайского судна достигает 122,5 метрa, а ширина — 22,3 метра. Весит "Снежный дракон" 12,3 тысячи тонн. Ледокол сможет перемещаться и разбивать лёд толщиной до полутора метров. Это первый полярный ледокол в мире, который использует двухстороннюю ледокольную технологию, что позволит увеличить продолжительность полярных экспедиций Китая и проводить инспекционную деятельность в районе полярных льдов.

Помимо традиционных морских научных исследований, "Снежный дракон 2" также будет исследовать льдины при помощи специального бассейна и подводного акустического оборудования. Он оснащен шестью современными лабораториями площадью около 580 квадратных метров. Основное оборудование лаборатории оснащено датчиками для интеллектуального сбора данных, использования оборудования, управления образцами и так далее. Все лаборатории могут отображать информацию о навигационных наблюдениях и данных о полевых операциях.

Ученые могут получить доступ к соответствующим беспроводным данным через весь корабль и могут получать соответствующую информацию и данные из любого места, отслеживать научные исследования и процесс анализа образцов в режиме реального времени. Это позволит оптимизировать план исследования, разумно организовать график работы и повысить эффективность научных исследований.