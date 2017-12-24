Китай продемонстрировал полет крупнейшего самолета-амфибии

Самолет размером примерно с "боинг-747" и оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки.

AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны.

Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов. Официально он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Однако он может применяться и в военных целях, например в Южно-Китайском море, где он способен долететь до всех островов, на которые претендует Китай.

Государственное агентство Синьхуа назвало AG600 "защитником моря, островов и рифов".

Китай проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова, с тем чтобы объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 морских миль простирается исключительная экономическая зона страны. Другие страны региона оспаривают правомочность этих действий.

Территориальные претензии

Китай считает практически все острова, рифы и скалы в Южно-Китайском море своей суверенной территорией.

С этим не согласны другие страны, омываемые Южно-Китайским морем, - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Их позицию также открыто поддерживают США.

В 2016 году международный трибунал в Гааге в решении по иску Филиппин отверг претензии Китая на почти все Южно-Китайское море.

Китай заявил, что решение трибунала необоснованно и не имеет обязательной силы.

Взлет AG600 транслировался в прямом эфире по государственному телевидению. По возвращении в аэропорт его встречали толпа людей с флагами и военный оркестр.

На разработку самолета ушло восемь лет. Длина его корпуса 39,6 метра, размах крыльев 38,8 метра. Максимальная взлетная масса достигает 53,5 тонны.

Как сообщает Синьхуа, компания-разработчик уже получила заказы на 17 машин типа AG600.

AG600 - крупнейший в мире самолет-амфибия, но он значительно меньше, чем гидросамолет миллиардера Говарда Хьюза.

Размах крыльев Hughes H-4 Hercules, известного как "Еловый гусь" (хотя он был сделан в основном из березовой фанеры) достигал 97,54 метра.

Впрочем, тот самолет поднялся в воздух лишь однажды в 1947 году, и его полет продлился лишь около 26 секунд.

С тех пор он находится в музее в штате Орегон.