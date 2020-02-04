Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса

Руководство Китая признало ошибки, допущенные в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 3 февраля, пишет немецкое агентство dpa cо ссылкой на китайские СМИ. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.

Как сообщил Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии, реакция на распространение вируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.

По данным на 3 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 425 человек. За сутки число зараженных выросло на 3235 человека. Всего официально зарегистрированы 20438 случаев заражения новым вирусом.

В настоящее время вирус распространился из Китая, по меньшей мере, в двадцать четыре другие страны. За пределами КНР смерть была зарегистрирована только на Филиппинах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жертвой является китаец из Уханя.

В странах по всему миру принимают все более жесткие меры по борьбе с распространением вируса. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает свои рейсы в материковый Китай до конца февраля. Вашингтон выступил в защиту своего решения о запрете на въезд в США людей, которые недавно посещали Китай. Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай.