Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое. Трое воздержались.
Одновременно церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию "Мысли Си Цзиньпина", поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.
Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.
Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.
Сын репрессированного при Мао партаппаратчика Си в юности был сослан в деревню, жил в пещере и работал в поле, прежде чем вернуться в Пекин и вскарабкаться по партийной лестнице на самый верх.
С приходом к власти он начал масштабную антикоррупционную кампанию, обернувшуюся чисткой партийных рядов. За первый пятилетний срок он консолидировал власть и укрепил свою популярность лидера из народа.
Не в последнюю очередь этому способствовало подавление инакомыслия и критики: за "Великим китайским файрволом" запрещены даже изображения Винни-Пуха, внешне до боли напоминающего Си.
"Новая эра" и альтернатива Западу
Си считает, что Китай доказал жизнеспособность своей модели однопартийного коммунистического государства, и она должна стать "новым выбором" для развивающихся стран.
Об этом он говорил на октябрьском съезде, представляя свои "Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре".
Теперь они закреплены в основном законе, и любой спор с Си оборачивается нападками на конституционный строй Китая.
Дети в школах, студенты в вузах и работники на партсобраниях будут изучать философию Си и обсуждать детали "новой эры", в которой Китай должен стать социалистическим лидером мира.
Предыдущие китайские правители тоже меняли законодательство с учетом собственной идеологии, однако никто кроме Мао не называл ее "мысли". До Си в конституцию попадали имена только двух лидеров Китая - Мао и Дэн Сяопина, причем последний к тому моменту уже умер.
В летосчислении Си первой эрой были времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй эрой - развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине.
В третьей, "новой" эре китайцы будут жить еще богаче и сплоченнее, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.
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