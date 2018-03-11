Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое. Трое воздержались.
Одновременно церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию "Мысли Си Цзиньпина", поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.
Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.
Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.
Сын репрессированного при Мао партаппаратчика Си в юности был сослан в деревню, жил в пещере и работал в поле, прежде чем вернуться в Пекин и вскарабкаться по партийной лестнице на самый верх.
С приходом к власти он начал масштабную антикоррупционную кампанию, обернувшуюся чисткой партийных рядов. За первый пятилетний срок он консолидировал власть и укрепил свою популярность лидера из народа.
Не в последнюю очередь этому способствовало подавление инакомыслия и критики: за "Великим китайским файрволом" запрещены даже изображения Винни-Пуха, внешне до боли напоминающего Си.
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