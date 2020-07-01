Закон подписал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает официальное агентство Синьхуа.

Законопроект, внесенный правительством КНР в мае, делает уголовно наказуемой деятельность, направленную на отделение Гонконга, подрыв власти Пекина над территорией и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями. Это дает властям материкового Китая широкие возможности для ограничения публичных выступлений и свободы слова в автономии.

Что меняется?

Новый документ станет приложением к Основному закону (своего рода мини-конституции) Гонконга.

По имеющимся данным, в городе предполагается создать новое ведомство по безопасности, напрямую подчиненное Пекину и наделенное широкими полномочиями, вплоть до контроля над содержанием образования.

Властям автономии предписывается создать свою комиссию по безопасности во главе с присланным из Пекина советником. Глава исполнительной власти Гонконга наделяется правом назначать судей для рассмотрения дел, касающихся национальной безопасности.

В случае возникновения противоречий новый закон получит приоритет над местными правовыми нормами.

Документ публиковался только в изложении, так что жители Гонконга точно не знают, как он будет применяться и что конкретно их ждет.

Скорее всего, не случайно его принятие оказалось приурочено к 23-й годовщине передачи Гонконга от Великобритании КНР. Гонконгские сторонники демократии традиционно проводят 1 июля свои мероприятия.

Британия в 1997 году передала свою бывшую колонию Китаю при условии соблюдения принципа "Одна страна — две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года.

В последние годы в Гонконге прошли несколько волн протестных выступлений по разным поводам, но неизменно нацеленных на сохранение местных свобод. В прошлом году массовые демонстрации, вылившиеся в столкновения с полицией, вынудили власти от казаться от принятия закона, допускающего возможность экстрадиции в материковый Китай.

Официальный Пекин заявляет, что закон направлен против беспорядка и дестабилизации и отвергает всякую критику как вмешательство в его внутренние дела.

Назначенная центральным правительством глава исполнительной власти автономии Кэрри Лэм называет закон ответственным шагом, защищающим интересы законопослушного большинства, и уверяет, что свободе, жизненной энергии и базовым свободам Гонконга ничто не угрожает.

Анализ: Стивен Макдоннелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Неопределенность формулировок нового закона превращает его в карт-бланш для подавления политической агитации.

Подобно аналогичным законам, действующим в материковом Китае, его можно трактовать в зависимости от пожеланий правящей Компартии и использовать против практически любой деятельности, в которой та увидит угрозу своим интересам.

В отличие от материка Гонконг имеет независимую судебную систему. Поэтому интерпретацию и применение закона руководство компартии кому попало не доверит. Решающее слово в этих вопросах получат люди, лично подобранные Кэрри Лэм — фактической ставленницей Пекина.

Какие "экстремисты" оставались безнаказанными до сих пор? Зачем потребовался новый закон? Какие действия гражданских активистов не подпадали под существующие запреты? Изготовление бомб? Нет. Разгром зданий? Нет.

Контакты с представителями международных НКО с целью рассказать им о нарастающем ущемлении свобод? Вот это может быть.

Публичные призывы к независимости Гонконга? Почти наверняка.

Усиливающееся стремление Пекина при нынешнем лидере Си Цзиньпине контролировать Гонконг все больше толкает его жителей в демократический лагерь.

Но Си Цзиньпин играет вдолгую. Конечно, его предшественники в свое время дали Британии какие-то обещания, но он не позволит ставить тягу к западным свободам выше преданности родине. Получите новый закон!

Первая реакция

Ветераны правозащитного движения, лидер оппозиционной Демократической партии Гонконга У Чивай и глава Фронта прав человека Фиго Чань, сообщили, что планируют на среду 1 июля демонстрацию протеста, несмотря на опасность того, что участников по новому закону станут арестовывать.

"Мы в курсе риска подвернуться преследованию. Но мы говорим гонконгцам: "Не бойтесь!" — заявил Фиго Чань.

В то же время один из самых известных гражданских активистов Гонконга, Джошуа Вонг, во вторник написал в "Фейсбуке", что возглавляемая им группа "Демосисто" прекращает свою деятельность.

В сообщении организации говорится, что борьба с "тоталитарным гнетом" продолжится "более гибкими способами" и на "других фронтах". Вонг добавил, что принятие закона знаменует "конец Гонконга, каким мир знал его раньше".

Гонконгская англоязычная газета South China Morning Post пишет, что власти собираются 1 июля вывести на улицы 4 тысячи бойцов полицейских спецподразделений.

Amnesty International назвала новый закон "самой значительной угрозой правам человека в современной истории города".

Тайвань во вторник предупредил своих граждан об опасности поездок в Гонконг.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями и принятии закона, назвав его "трагическим шагом".

Вашингтон в понедельник, накануне принятия закона, начал процесс лишения Гонконга особого статуса в торговле. В частности, экспорт в Гонконг товаров оборонного назначение отныне будет возможен только при наличии специальной лицензии Госдепартамента.

Европейский парламент проголосовал за привлечение Китая к Международному суду в Гааге за нарушение ранее взятых на себя обязательств по Гонконгу.

Британский премьер Борис Джонсон в начале июня обещал "открыть дорогу к британскому гражданству" почти 3 миллионам жителей Гонконга, если новый закон будет принят и начнет применяться.