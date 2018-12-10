"Китай будет вырабатывать дальнейшие ответные шаги в соответствии с действиями американской стороны", - указал Лэ Юйчэн.

Ранее в субботу заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом Канады в Китае потребовал немедленно освободить финансового директора китайской компании Huawei, а также гарантировать соблюдение законных прав и интересов топ-менеджера.

"В обратном случае это обязательно повлечет за собой тяжкие последствия, за которые в полной мере будет ответственна канадская сторона", - указал замглавы китайского МИДа.

46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

8 декабря Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу об Мэн Ваньчжоу 10 декабря.

Представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу. По данным газеты The Financial Times, компания назначила исполняющим обязанности финансового директора Лян Хуа.