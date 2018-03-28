По информации журналистов, в обмен на прекращение ядерной программы Северной Кореи Си Цзиньпин пообещал поддерживать дружеские отношения со своим географическим соседом, который находится в международной изоляции.

Первые сообщения о приезде Ким Чен Ына появились еще 26 марта. Спустя два дня Китай подтвердил приезд северокорейского лидера и факт его переговоров с Си Цзиньпином. В государственной китайской прессе отмечается, что этот визит проходил с 25 по 28 марта.

Этот зарубежный визит стал для Ким Чен Ына первым с 2011 года, когда он возглавил страну. Журналисты и эксперты оценивают эту поездку как подготовку северокорейского лидера к предстоящим саммитам с Южной Кореей и США.

В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил об улучшении ситуации на Корейском полуострове благодаря инициативе Пхеньяна по снижению напряженности и продвижению предложений по проведению мирных переговоров.

"Это наша долгосрочная позиция — быть приверженными к денуклеаризации на полуострове в соответствии с желаниями великого вождя товарища Ким Ир Сена и генерального секретаря Ким Чен Ира", — заявил северокорейский лидер.

По его словам, проблема денуклеаризации на Корейском полуострове может быть решена, если Южная Корея и США ответят усилия Пхеньяна с доброй волей, "создадут атмосферу мира и стабильности".

Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил своего коллегу в том, что традиционные теплые отношения между двумя странами будут продолжаться и развиваться.

"Это стратегический выбор, он же единственно правильный. Его сделали обе стороны, исходя из истории и реальности, международной и региональной структуры и общей ситуации. Это не может измениться из-за одного инцидента", — подчеркнул председатель Китайской народной республики.

Еще до официального подтверждения приезда Ким Чен Ына в Китай международные СМИ находили косвенные подтверждения того, что крайне высокопоставленная делегация из Северной Кореи действительно посетила Поднебесную.

В частности, сообщалось о том, что 26 марта усиленные отряды китайской полиции и военных дежурили в районе государственной резиденции "Дяоюйтай" в западной части Пекина. Как известно, этот комплекс предназначен для приема высших государственных гостей из-за рубежа и проведения с ними важных переговоров.

Именно в этой резиденции когда-то гостил отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир. В "Дяоюйтай" во время прошлогоднего визита в Китай останавливался и российский президент Владимир Путин, сыграв там на рояле.

Как предполагало ранее японское агентство Kyodo, главная цель поездки высокой делегации КНДР в Пекин — улучшение отношений с Китаем. Эти отношения в последнее время охладели на фоне усиления санкций со стороны Пекина из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР. При этом Китай поставляет в Северную Корею нефть в обход санкций СБ ООН и к большому раздражению США.

Напомним, в середине марта министр иностранных дел Северной Кореи неожиданно прибыл в Стокгольм. Эксперты связали это с подготовкой возможных переговоров между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Перед этим могут пройти переговоры между лидерами обеих Корей.

Как известно, Пхеньян после Олимпиады в Южной Корее вдруг стал демонстрировать готовность к переговорам. В то же время скептики опасаются, что это просто пропагандистский трюк КНДР и до реальных переговоров дело не дойдет.

Ранее в этом месяце Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые "самые масштабные" санкции против КНДР.

Приглашение американскому лидеру было сделано через представителей Южной Кореи. Дипломаты из Сеула недавно побывали на переговорах в Пхеньяне, где лидер КНДР подтвердил, что готов к переговорам с Трампом.

США заявили, что знают о встрече в Стокгольме, но не знают, связана ли она с возможными переговорами между США и Северной Кореей. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт объясняла ранее, что США пока не слышали прямых заявлений от Пхеньяна о желании встретиться.

По данным агентства Хinhua Ким Чен Ын еще раз подтвердил в Пекине, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с Дональдом Трампом.

До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером. Между тем Ким Чен Ын давно мечтает о переговорах с Вашингтоном, американские же власти ранее неоднократно подчеркивали, что сначала КНДР в качестве жеста доброй воли должна пойти на серьезные уступки по сворачиванию своей ядерной и ракетной программы.