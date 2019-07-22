Пекин заключил тайное соглашение с Пномпенем, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на использование камбоджийской военно-морской базы, сообщает The Wall Street Journal.
© AP / Scanpix

По данным источников издания, данное соглашение предоставит Китаю доступ к камбоджийской военно-морской базе Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет с автоматическим продлением каждые 10 лет после этого.

Пекин сможет размещать на базе военный персонал, хранить оружие и пришвартовывать военные корабли.

Как отметили собеседники издания, соглашение были заключено между Китаем и Камбоджей еще весной.

Статьи по теме:
Литва предлагает логистические услуги индустриальному парку "Великий камень"  (5)
Гонконг: новая акция протеста привела к столкновениям с полицией  (1)

Между тем, представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан заявил изданию, что сообщение о соглашении неправда.

"Ничего подобного не происходит", — сказал он газете.

В свою очередь, Эмили Зиберг, пресс-секретарь посольства США в Пномпене, отметила, что Вашингтон "обеспокоен любыми шагами камбоджийского правительства по разрешению иностранного военного присутствия" в стране, которое нарушает мир и стабильность в регионе.

Согласно сообщению издания, американские чиновники обсуждают, сможет ли США убедить Пномпень отменить свое решение.

Отмечается, что данное соглашение было заключено в то время, как США и их союзники пытаются не допустить использование аэропорта, который строится частной китайской компанией в Дара Сакоре, военными КНР.

По данным газеты, спутниковые снимки свидетельствуют, что аэропорт имеет взлетно-посадочные полосы длиной в две мили (более 3 км), пригодные для военной техники Китая.

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Лидер Китая приехал в КНДР впервые за 14 лет: почему именно сейчас? (1)

Председатель КНР Си Цзиньпин находится с первым...

РФ и Китай не позволили Совбезу ООН объявить о нарушении КНДР санкций (2)

Россия и Китай воспрепятствовали Совбезу ООН сделать...

Китай начал расследование в отношении американской компании FedEx (5)

Расследование проводится по жалобе китайского...

Глава Huawei выступил против санкций Китая в отношении Apple ранее США внесли его компанию в черный список

Гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй...

В мире

Cкончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия...

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по...

В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

Пойманные в Иране предполагаемые агенты Центрального...

На зарубежных избирательных участках Украины победила партия Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины...

Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки

В воскресенье группа вооруженных палками людей напала...

TOP новостей

Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве (1)

Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на...

Всю неделю в Литве будут проходить полицейские рейды

С 22 июля по всей Литве полиция больше внимания будет...

Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.

Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...

Погода: после дождей снова придет тепло

В понедельник в Литве погоду обусловит небольшой,...

Магазин Lidl откроется в торговом центре GO9

Торговая сеть Lidl сообщила, что откроет магазин в...