По данным агентства, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд".
Помимо этого ЦК КПК предложил внести идеи председателя Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании, напоминает РИА "Новости".
Принцип сменяемости руководителя каждые 10 лет считался одним из основных для динамичного развития страны под руководством коммунистической партии. Ввели его после Дэн Сяопина.
Нынешний лидер Си Цзиньпин сменил предыдущего - Ху Цзиньтао - во главе КПК и Китая в 2012 году, в марте 2013 года он возглавил центральный военный совет.
Как отмечает Reuters, сейчас 64-летний Си Цзиньпин приближается к концу своего первого срока. На второй его должен формально утвердить парламент на заседании 5 марта.
Си Цзиньпина выбрали на пост главы партии и руководителя государства путем опроса руководителей КПК - считается, что он победил как наименее конфликтная кандидатура. На момент написания заметки Xinhua не сообщило никаких деталей о том, как теперь будут выбирать лидера страны.
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