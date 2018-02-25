По данным агентства, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд".
Помимо этого ЦК КПК предложил внести идеи председателя Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании, напоминает РИА "Новости".
Принцип сменяемости руководителя каждые 10 лет считался одним из основных для динамичного развития страны под руководством коммунистической партии. Ввели его после Дэн Сяопина.
Нынешний лидер Си Цзиньпин сменил предыдущего - Ху Цзиньтао - во главе КПК и Китая в 2012 году, в марте 2013 года он возглавил центральный военный совет.
Как отмечает Reuters, сейчас 64-летний Си Цзиньпин приближается к концу своего первого срока. На второй его должен формально утвердить парламент на заседании 5 марта.
Си Цзиньпина выбрали на пост главы партии и руководителя государства путем опроса руководителей КПК - считается, что он победил как наименее конфликтная кандидатура. На момент написания заметки Xinhua не сообщило никаких деталей о том, как теперь будут выбирать лидера страны.
В Иерусалиме на неопределенный срок закрыт Храм Гроба Господня
Церковные иерархи протестуют против "систематической...
Участники Pussy Riot были задержаны ФСБ в Крыму
Двое участников группы Pussy Riot по приезду в Керчь были...
В латвийский "список Магнитского" включен и Рамзан Кадыров (3)
В числе 49 лиц, которым глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич...
Прослушка: oрганизаторы поставок кокаина из Буэнос-Айреса говорили об участии в этом посла РФ (82)
Организаторы поставок кокаина из Буэнос-Айреса -...
Китай отменяет ограничение на два срока для руководителя страны (3)
Китай отменяет ограничение на два срока для...
TOP новостей
Родители не догадываются, что за отпуск с детьми им грозит штраф (8)
Когда хочу, тогда и отдыхаю – учителя, сталкивающиеся с...
Некоторых евромонет в Литве, возможно, не останется (48)
В Эстонии возникает дискуссия о том, что надо бы...
Будет еще холоднее: температура снизится до -26 градусов
В первой половине предстоящей недели похолодает еще...
В Латвии ликвидируют банк ABLV, работавший с СНГ (68)
Третий по объему вкладов латвийский банк - ABLV - будет...