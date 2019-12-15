Китай отменил запланированные штрафные пошлины против США

Китай отменил запланированные дополнительные штрафные пошлины на товары из США. Правительство КНР отказывается от введения пошлин в размере 10 и 5 процентов на некоторые товары американского импорта, сообщило министерство финансов в Пекине в воскресенье, 15 декабря. Дополнительные штрафные пошлины на автомобили и комплектующие из США должны были вступить в силу именно в этот день.

Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулирования торгового конфликта, длящегося уже полтора года. КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина и отменить дополнительные меры, запланированные на 15 декабря.

После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.