Китай отменил запланированные дополнительные штрафные пошлины на товары из США. Правительство КНР отказывается от введения пошлин в размере 10 и 5 процентов на некоторые товары американского импорта, сообщило министерство финансов в Пекине в воскресенье, 15 декабря. Дополнительные штрафные пошлины на автомобили и комплектующие из США должны были вступить в силу именно в этот день.
Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулирования торгового конфликта, длящегося уже полтора года. КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина и отменить дополнительные меры, запланированные на 15 декабря.
После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.
Грете Тунберг не досталось места в немецком поезде
Инициатор движения Fridays for Future опубликовала фото, на...
Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса...
На границе Польши и Украины пресечена крупнейшая за год контрабанда янтаря
Двое украинцев нелегально переправили через реку...
Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды
От последствий штормового ветра во Франции погибли не...
Китай отменил запланированные штрафные пошлины против США
Ранее об отказе от дополнительных штрафных пошлин на...
TOP новостей
Представитель пенсионеров Литвы: цены растут каждый час, надо вводить налоги (158)
Парламент Литвы 12 декабря единогласно одобрил...
"Миллионеры на бумаге": эмигрантами из Литвы воспользовались аферисты (15)
"Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери...
После Нового года прогнозируют хаос: из-за нового порядка возможен рост цен (26)
Представители производителей и импортеров резины для...
В Шяуляй построят самый большой в Европе центр по техническому обслуживанию и ремонту самолетов (66)
В начале 2020 г. в Международном шяуляйском аэропорту...
Вниманию клайпедчан: с 1 января меняется порядок движения на ряде перекрестков города (14)
Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1...