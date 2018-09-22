Китай, в связи с введением США новых штрафных пошлин, в последнюю минуту отказался от нового раунда торговых переговоров в Вашингтоне. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на предстоящую неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до делегации во главе с вице-премьером, сообщает в субботу, 22 сентября, газета The Wall Street Journal.
Источники в администрации США сообщили изданию, что новые даты торговых переговоров пока не согласованы, однако США надеются найти путь урегулирования торгового конфликта с КНР. На переговорах в Вашингтоне в середине августа США и Китаю не удалось сблизить свои позиции. Между тем президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести новые штрафные пошлины против Китая.
Во вторник, 18 сентября, Трамп объявил о введении нового пакета пошлин на китайские товары на общую сумму в 200 млрд долларов. Правительство в Пекине незамедлительно ввело ответные пошлины на сумму в 60 млрд долларов. С начала июля две крупнейшие в мире экономики уже ввели пошлины друг против друга на общую сумму в 100 млрд долларов. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.
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