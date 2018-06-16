Китай дополнительно введет 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США общей стоимостью 50 млрд долларов (43 млрд евро). Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в министерстве коммерции КНР.
Данный шаг стал ответом на решение президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее подтвердил, что одобрил заградительные пошлины в 25 процентов на продукцию из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Пошлины начнут действовать с 6 июля.
Соя и автомобили
Китайские тарифы в отношении ряда американских импортных наименований, включая сельхозпродукцию, стоимостью 34 млрд долларов (29 млрд евро) вступят в силу уже 6 июля. Они распространятся, в частности, на американскую сою - одну из крупнейших статей китайского импорта из США. Кроме того, в список войдут автопродукция и морепродукты.
Изначальный перечень, в предварительном порядке составленный в апреле, был короче и включал лишь 106 позиций. После последних действий американской администрации он был расширен, однако в стоимостном выражении остался прежним.
Международный валютный фонд (МВФ) ранее предупредил об отрицательных последствиях торговой войны Вашингтона с Пекином для потребителей, инвесторов и финансовых рынков. От штрафных пошлин, вводимых США против товаров из КНР, может пострадать и германская экономика.
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