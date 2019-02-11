Сообщается, что два ракетных эсминца ВМС США без разрешения китайского правительства зашли в акваторию островов Наньша (Спратли).

”Действия военных кораблей США … подрывают мир, безопасность и порядок в соответствующей акватории. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест”, — подчеркнула Чуньин.

Она отметила, что страна обладает суверенитетом над этими рифами, выступает за свободное передвижение в Южно-Китайском море, но против вторжения.

”Мы… призываем американскую сторону немедленно прекратить эти провокационные действия… Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и безопасности”, — заключила Чуньин.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне сравнили угрозу от России и Китая.