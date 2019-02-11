Сообщается, что два ракетных эсминца ВМС США без разрешения китайского правительства зашли в акваторию островов Наньша (Спратли).
”Действия военных кораблей США … подрывают мир, безопасность и порядок в соответствующей акватории. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест”, — подчеркнула Чуньин.
Она отметила, что страна обладает суверенитетом над этими рифами, выступает за свободное передвижение в Южно-Китайском море, но против вторжения.
”Мы… призываем американскую сторону немедленно прекратить эти провокационные действия… Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и безопасности”, — заключила Чуньин.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне сравнили угрозу от России и Китая.
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