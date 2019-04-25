Представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян сообщил в четверг, что учения будут проходить в районе города Циндао на востоке страны.

Он сказал, что они пройдут с 29 апреля по 4 мая, и что в них будут участвовать корабли и подводные лодки, самолеты, вертолеты и подразделения морской пехоты.

Несмотря на прошлое недоверие, альянс России и Китая за последние годы укрепился, что частично связано с их общим соперничеством с США.