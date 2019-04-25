Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

Представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян сообщил в четверг, что учения будут проходить в районе города Циндао на востоке страны.
Он сказал, что они пройдут с 29 апреля по 4 мая, и что в них будут участвовать корабли и подводные лодки, самолеты, вертолеты и подразделения морской пехоты.
Несмотря на прошлое недоверие, альянс России и Китая за последние годы укрепился, что частично связано с их общим соперничеством с США.
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