Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

Китай заявил, что он проведет совместные военно-морские учения с Россией на следующей неделе.
© Itar-Tass / Scanpix

Представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян сообщил в четверг, что учения будут проходить в районе города Циндао на востоке страны.

Он сказал, что они пройдут с 29 апреля по 4 мая, и что в них будут участвовать корабли и подводные лодки, самолеты, вертолеты и подразделения морской пехоты.

Несмотря на прошлое недоверие, альянс России и Китая за последние годы укрепился, что частично связано с их общим соперничеством с США.

"Голос Америки"
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